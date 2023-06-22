Manisa’nın Yunusemre ilçesi Muradiye OSB’de geri dönüşüm ve demir çelik üretimi yapılan fabrikada çıkan yangını söndürmek için Manisa Büyükşehir Belediyesi de tüm imkanları ile seferber oldu.MANİSA (İGFA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesi Eski Menemen Caddesi'ndeki Muradiye OSB'de geri dönüşüm ve demir çelik üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (GAMER) ve sağlık ekipleri ile Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 1 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi de 37 araç ve görevli ekiplerle yangın söndürme faaliyetlerine destek oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Emrullah Oğulluk da, mülki amirlerle birlikte yangın söndürme çalışmalarını yakından takip ederken, geri dönüşüm fabrikasındaki yangın söndürme faaliyetlerine ilişkin bilgilendirmede bulunan İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, “Tüm ekiplerle beraber geri dönüşüm maddelerini uzaklaştırıyoruz. Aynı zamanda helikopter de soğutma işlemini yapıyor. Oldukça büyük bir alanda yanma var. Sadece fabrikanın bir yerinde giriş var. Hızlı ulaşalım diye bir yerden daha giriş açtırdık. İçeride kimse yok, içerdekileri çıkarttık. Hiç kimsede bir sağlık problemi yok. Müdahalelerimiz devam etmektedir” diye konuştu.