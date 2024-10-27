Halkın ve sokak hayvanlarının daha sağlıklı ve güvenli koşullarda yaşamaları adına çalışmalarını sürdüren Sokak Hayvanları Komisyonu, Manisa'nın Ahmetli ve Turgutlu ilçelerindeki Hayvan Bakımevlerini ziyaret ederek, Ekim ayı toplantısını gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Sokak Hayvanları Komisyonu, Ekim ayı toplantısını Ahmetli ilçesinde gerçekleştirdi. Toplantının ardından Ahmetli Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi Hayvan Bakımevleri ziyaret edildi.

Ziyaretlere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve eşi Sabriye Akın, Ahmetli Belediye Başkanı Fuat Mintaş ve eşi Müzeyyen Mintaş, Sokak Hayvanları Komisyonu Başkanı Uğur Doğan ve Komisyon Üyeleri, Sağlık İşleri Koordinatörü Derya Hüner, CHP İl Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Öğren, Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği (TURHAKDER) Temsilcisi Seyhan Karaduman’ın yanı sıra belediye yetkilileri ve bakımevi görevlileri katıldı.

Toplantıda, nüfusu 25 binin altında kalan 4 ilçeye Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 odalı kısırlaştırma istasyonlarının kurulacağı ifade edildi. Kısırlaştırma istasyonlarının kurulacağı ilçeler arasında, Ahmetli de yer alıyor. Bu istasyonlarda görevlendirilecek veterinerler, kısırlaştırma çalışmalarına destek sağlayarak süreci hızlandıracak.

Ahmetli Belediyesi yetkilileri, yeni dönemde 65 sahiplendirme ve 60 kısırlaştırma işleminin tamamlandığını belirtti. Turgutlu Belediyesi Hayvan Bakımevi’nde ise yaklaşık 320 kısırlaştırma işleminin yapıldığı ve her ay yaklaşık 20 hayvanın da sahiplendirildiği bildirildi. Ayrıca, Komisyon üyeleri, Turgutlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi içerisindeki Sadık Dostlar Mama Üretim Tesisi’ni de inceledi.