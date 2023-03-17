"Daha temiz bir Manisa” için il genelinde temizlik çalışmalarını sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Sakallı Mahallesinde bulunan derede 200 metrelik temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalarla birlikte yağışlı havalarda yaşanabilecek olası su taşkınlarının önüne geçildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa merkez ve 17 ilçede dere temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Yunusemre ilçesine bağlı Sakallı Mahallesinde bulunan derede 200 metrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında dere tabanı ve kenarları temizlendi, derede biriken zararlı maddeler toplandı ve suyun akışı sağlıklı hale getirildi. Yapılan çalışma ile dere etrafındaki tarım arazilerinin, araç sürücülerinin ve yayaların taşkınlardan olumsuz etkilenmemesi adına önlem alındı.

Mahalle muhtarı Adil Keskin, “MASKİ Genel Müdürlüğünün mahallemizde gerçekleştirdiği hizmetlerden genel olarak memnunuz. İki dönemdir yürüttüğüm muhtarlık görevim süresince yapılan dere temizlik çalışmalarından da memnunum. Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederiz” dedi.