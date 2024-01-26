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Manisa Valisi Enver Ünlü’yü ziyaret ederek ilçeye Fen Lisesi kurulması konusunda ısrarlı çabalarını anlatan Salihli TSO yetkilileri, Oda’nın sahip olduğu bir arsayısatarak okul binası için gerekli olan finansın bir kısmını sağlamaya hazır olduklarını aktardı.MANİSA (İGFA) - Salihli Ticaret ve Sanayi Odası, Manisa’nın önde gelen ilçeleri arasında olmalarına rağmen Fen Lisesi kurulması konusunda ısrarlı çabaları sonuç vermeyince çözüm için yeni bir yola başvurdu. Kurtuluş Mahallesi’nde yer alan 463 metrekare büyüklüğündeki arsasını Fen Lisesi yapımı şartıyla satarak fon oluşturma kararını Meclis onayından geçiren Oda yönetimi, Manisa Valisi Enver Ünlü’yü ziyaret ederek bu konuda destek talebinde bulundu.

Ziyarette, Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, Salihli TSO Meclis Başkanı Süleyman Oral, Yönetim Kurulu Üyeleri Günay Topkaya, Ahmet Doğan ve Mehmet Çelik’ten oluşan heyet, Vali Ünlü’yeFen Lisesi konusunda 10 yıldır süren çabalarını anlattı.

Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel, önceki dönemlerde de valiliğe Salihli’de Fen Lisesi kurulması konusundaki taleplerini ilettiklerini fakat hiçbir ilerleme kaydedemediklerini anlattı. TSO olarak eğitim konusuna büyük önem verdiklerini ve son yıllarda ilçenin eğitimdeki başarısının sürekli bir gerileme içinde olduğunu gözlemlediklerini belirten Yüksel, “Her yıl 130 ile 160 civarında gencimiz komşu ilçelerin fen liselerine gidiyor. Başarılı çocuklarımızı kaçırıyoruz. Biz Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu konuda elimizi taşın altına koymaya hazırız. Bu yüzden harekete geçerek bir arsamızı Fen Lisesi için satma kararı aldık. Sayın Valim, sizden bu konuda desteklerinizi talep ediyoruz. Eğitim alanında ilçemizin daha fazla kan kaybetmesini istemiyoruz.” dedi.

Manisa Valisi Enver Ünlü, Salihli TSO’nun bu konudaki tutumunu takdir etmekle birlikte ilçelerde fen liselerinin yapımına yasalar gereği onay verilmediğini kaydetti.

Salihli’nin önemli bir eksikliğinin de müze olduğuna dikkat çeken Yüksel, 2005 yılında dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç zamanında Salihli’ye müze sözü verildiğini ve bu konuda yer bile gösterildiğini hatırlattı. Yüksel, bu konuda da valilikten ve ilgili birimlerden destek beklediklerini sözlerine ekledi.