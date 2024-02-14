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Salihli’de Bedesten, Pazaryeri ve Otobüs Terminalini ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün ve Salihli Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı Salihli Belediye Başkan Adayı Zeki Kayda, esnaflar ve vatandaşlar tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.MANİSA (İGFA) - Davul zurnalarla karşılanan, sık sık sevgi gösterilerinde bulunulan iki başkana esnaf ve vatandaşlar, 31 Mart Yerel Seçimlerinde destek sözü verdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Salihli Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı Salihli Belediye Başkan Adayı Zeki Kayda, ilçede Bedesten, Pazaryeri ve Otobüs Terminali esnafını ziyaret etti.

Pazaryeri girişinde Salihli Pazarcılar Odası Başkanı İdris Özer tarafından karşılanan Başkan Ergün ve Başkan Kayda, pazar esnafıyla tek tek selamlaştı.

Sık sık pazarcı esnafı ve vatandaşların sevgi gösterisini yaşayan iki başkan, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen İlçe sakinleriyle de bol bol fotoğraf çektirdi.

Pazarcı esnafının alkışları eşliğinde pazaryerinden ayrılan Başkan Ergün ve Başkan Kayda, daha sonra Otobüs Terminali'ni ziyaret etti. Burada da davul zurnalarla karşılanan iki başkan çay molası verdi, esnaflar sohbet etti. Gün boyu esnaf ve vatandaşların sevgisiyle karşılaşan iki başkan daha sonra bedesten esnafını ziyaret etti. Bol bol vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Ergün ve Kayda, el birliğiyle önümüzdeki hizmet döneminde de ilçeye güzel yatırımlar kazandıracaklarını belirti.