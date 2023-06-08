Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliği ile Salihli ilçesi Yılmaz Mahallesi’nde yapımı devam eden Yılmaz Köprüsü’nün inşaat çalışmalarını Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu yerinde inceleyerek, son durum hakkında bilgi aldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi il genelindeki yatırımlarına tüm hızıyla devam ediyor.

Vatandaşların öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda yatırım programını belirleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli ilçesine bağlı Yılmaz Mahallesi’nde ihtiyaç duyulan köprünün yapımına başladı.

Salihli Belediyesi işbirliği ile devam eden köprü inşatı çalışmalarını yerinde inceleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, son durum hakkında bilgi aldı. Öztozlu’ya incelemesi sırasında Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay ve Salihli Belediyesi Fen İşleri Müdürü Tolga Elbeyli eşlik ederken, yüklenici firma yetkilileri ve ilgili mahalle muhtarları da hazır bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, devam eden köprü inşaatıyla ilgili olarak, “Salihli ilçemiz Yılmaz Mahallesi’nde ve devamında Poyrazdamları ve Kemerdamları dediğimiz yaklaşık 25 mahallemizin bulunduğu alana hizmet veren ana güzergah üzerindeyiz. Burada önceden dur-geç köprüsü olarak tabir edilen tek şeritli bir araç köprüsü mevcuttu. Salihli Belediyemiz ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak yapılan işbirliği protokolü ile ortak yapım süreci başladı. Yapım sürecimiz şu an yüzde 60 oranına ulaşmış durumda. Kısa zamanda da yüklenici firma ayaklar üzerine kirişleri koyarak asfaltlama çalışmasını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunmayı planlıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi ile ortak çalışmayla planlandı. İlerde Poyraz Köprüsü dediğimiz yine dur-geç niteliğinde çalışan köprümüzün yanına da ilave bir adet daha menfez yaparak gidiş-geliş şeklinde olarak yol iki şeride çıkarılacaktır. Bölge halkımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliği ile betonarme imalatı tamamlanan Poyraz Köprüsü ile Yılmaz Köprüsü çalışmaların sona ermesiyle birlikte iki şeritli olarak vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların ulaşımları daha konforlu ve güvenli bir şekilde sağlanmış olacak.