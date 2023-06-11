Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli ilçesinde vatanımızın bütünlüğü için şehit düşen kahramanlarımızın şehadetlerinin yıldönümü dolayısıyla mevlit okutarak, pilav hayrında bulundu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisalı şehitlerimizin anısını yaşatmak için başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlediği anma ve hayır programına Salihli ilçesiyle devam etti.

Bu kapsamda şehadetlerinin yıldönümü olan kahramanlarımız Serhat Hakan Bozkurt, Mehmet Malçuk, Metin Can, Mehmet Gül ve Metin Uygun için anma programı düzenlendi.

Programa Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz ve Mahmut Süreyya Karaoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, MHP İlçe Başkanı Halil Tüfek, Şehit ve Gaziler Dernek Başkanı Ridvan Kerey, Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Şehitlerin ruhlarına ithafen duaların okunduğu programda, vatandaşlara pilav hayrı gerçekleştirildi.

Programın sonunda şehitlerimizin ailelerine Yasin-i Şerif ve Türk bayrağı takdim edildi. Şehit aileleri ile yakından ilgilenen ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle andı.