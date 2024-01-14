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MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Mersindere mahallesine daha verimli ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak adına başladığı sondaj çalışmalarını geçtiğimiz günlerde tamamladı.MANİSA (İGFA) -Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan susuzluk problemine rağmen il geneline yeterli, verimli ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Salihli ilçesine bağlı Mersindere mahallesine yeni bir içme suyu kaynağı kazandırmak, daha verimli ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak adına başladığı sondaj çalışmalarını geçtiğimiz günlerde tamamladı.

Yeterli suya ulaşılan sondajdan alınan numune teste gönderilecek ve sonuçlar beklenecek. Olumlu sonuç alındığı takdirde mahalleye daha verimli ve daha sağlıklı içme suyu ulaştırmak için gerekli bağlantı çalışmalarına başlanacak.