60 yıl boyunca Manisa Salihli'de tuhafiye işleten Abdullah Yavuz, başarı öyküleriyle dolu hayatını kaleme aldığı kitabını Salihli TSO'da tanıttı.MANİSA (İGFA) - Salihli’de 60 yıl boyunca tuhafiye işleten; ilçede Belediye Meclis üyeliğinin yanı sıra Ticaret ve Sanayi Odası’nda Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeliği ile pek çok kamusal kurumda görevde bulunmuş olan Abdullah Yavuz,hatıralarını kitapta topladı.

Yavuz, “Akseki’den Salihli’ye Abdullah Yavuz, Hayatı ve Hizmetleri” isimli kitabının tanıtımını, uzun yıllar yöneticilik yaptığı Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirdi.

Mücadele içinde geçen hayatını anlattığı kitapta, Salihli’nin ticari ve sosyal yaşamı hakkında da detaylı bilgiler sunan Yavuz’un söyleşi ve imza etkinliğine Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, CHP İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Namver, Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, TSO Meclis Başkanı Süleyman Oral, Oda’nın yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile Salihli halkı büyük ilgi gösterdi.

Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, Yavuz’un Salihli’ye kattığı önemli değerlere dikkati çekerek, "Abdullah Yavuz Salihli’ye çok değerli bir eser kazandırdı. Bu kitap, bir tüccarın ve sorumluluk sahibi bir yurttaşın gelecek nesillere değerli bir mirasıdır. Başkalarına da örnek olmasını dilerim" dedi.

Belediye Başkanı Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, SAKÜDER Başkanı Gündüz Aydın ve kayınbiraderi Avukat Ünal Özkan da Yavuz hakkında birer kısa konuşma yaptı.

Soru-cevap şeklinde devam eden söyleşiden sonra kitaplarını imzalayan Yavuz, kitaplarının gelirini üniversiteli gençlere burs sağlamak üzere Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Salihli Şubesi’ne bağışladı.