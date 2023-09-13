Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Salihli ilçe merkezine su verilen Bahçecik doğal kaynak suyunun verimini artırmak için yoğun uğraş verdikleri projede saha çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, Salihli’ye verimi yüksek ve yeni isale hatlarından daha sağlıklı su verileceğini kaydetti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı Olağan toplantısında MASKİ bünyesinde yapacakları projelerden de bahsetti. Bu projelerden biri de Bahçecik doğal kaynak suyuyla ilgiliydi.

Başkan Ergün, Bahçecik’ten mevcutta ilçe merkezine su verildiğini ancak taşıyıcı hatların ve dağıtım sistemlerinin ekonomik ömrünü tamamladığını ifade etti. Salihli merkeze daha verimli ve daha sağlıklı su ulaştırmak için yaklaşık 6 yıldır büyük bir titizlikle yeni bir proje hazırladıklarını ifade eden Başkan Ergün, projenin saha çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Salihli ilçe merkezine Bahçecik doğal kaynak suyunu kesintisiz ve daha fazla vermek için arkadaşlarımız saha çalışmalarını tamamladıklarını belirten Başkan Ergün, "2018 yılından beri yani 6 yıldır arkadaşlarımız bu proje üzerinde çalışıyorlardı. Nihayetinde 2021 yılında 5 adet kaynağın tahsisi idaremize yapıldı. Bölgede su miktarının bol olması ve ileride yapılabilecek ek kaynak tahsis başvurularını da hesaba katarak yaklaşık 7 kilometrelik isale hattını saniyede 250 litre su taşıyacak şekilde yapacağız. Bu bölgede 1980’li yıllardan kalma 3 tane içme suyu isale hattı var. Gerek hatlarda yaşanan arızalar gerekse de hatların eskimesi nedeniyle artık değişmesi gerekiyordu. Kaptajların olduğu bölgeye 500 metreküplük toplama deposu ile eski servis deposunun ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle kot olarak en uygun alana 1000 metreküplük servis deposu inşa edeceğiz. Kısaca özetlemeye çalıştığım ve aşağı yukarı 6 yıldır çalıştığımız bu proje ile doğal kaynak suyunu hemşerilerimizin evlerine ulaştıracağız. Şimdiden Salihli’mize hayırlı olsun" diye konuştu.