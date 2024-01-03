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Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Salihli ilçe merkezinde yürütülen sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Salihli Belediyesi önünde bulunan Kurudere Caddesi ile devamındaki Site Caddesi üzerinde başlatılan sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı.

Caddelerde, zeminlerdeki bozulmalar sebebiyle ilk olarak asfalt kazıma işlemi gerçekleştirildi. Ardından 1500 metrelik güzergahta, 21 bin metrekarelik alanda sıcak asfalt çalışmaları yapıldı. Sıcak asfalt çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte de hızla yol çizgi çalışmaları yapılarak, caddelerin trafiğe açılması sağlandı. Çalışmalarla caddeler yepyeni bir görünüme kavuşurken, Salihlili vatandaşlar yapılan çalışmalar nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde il genelinde Manisalıların ihtiyacı olan çalışmaları bir bir hayata geçirdiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “Salihli ilçemiz merkezindeki Site ve Kurudere caddeleri, kullanım ve zaman nedeniyle yıpranmıştı. Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatıyla burada hızla çalışma başlattık. 1500 metrelik güzergahta 21 bin metrekarelik asfalt çalışması gerçekleştirdik. Yol çizgi çalışmalarının da tamamlanmasıyla birlikte caddelerimizi yenilenen yüzüyle Salihlili hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Hayırlı olsun” diye konuştu.