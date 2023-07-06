Tarım, hayvancılık ve kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla çalışmalarına aralıksız devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli ilçesine bağlı Çelikli Mahallesi'nde yeni Hayvan İçme Suyu (HİS) göleti yapım çalışmalarına başladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla tarım hayvancılık ve üretim faaliyetlerine verdiği destekleri arttırarak sürdürüyor.

Üreticilere destek olmak ve gelirlerini arttırmak amacıyla küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın yaygın olduğu mahallelerde yeni HİS göletleri yapım çalışmalarına devam ediliyor.

Özellikle hayvancılığın yoğun olduğu mahallelerde yeni yapım çalışmalarına devam eden Kırsal Hizmetler Dairesi başkanlığı, üreticilerin göletlerden en üst düzeyde faydalanmasını sağlıyor. Bu kapsamda, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından üreticilerden gelen talepler doğrultusunda Salihli ilçesine bağlı Çelikli Mahallesi’nde yeni hayvan içme suyu göleti yapımına başlandı. Gölet yapımı tamamlandığında Çelikli Mahallesi’nde bulunan besi hayvanlarının yanında yaban hayvanlarının da göletten faydalanacağı belirtildi.