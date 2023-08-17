MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 57 Milyon TL bedelle inşa edilen Sarıgöl Atıksu Arıtma Tesisi’nin geçici kabul işlemleri gerçekleştirildi. Tesiste, yıllık 1 milyon metreküp atıksu arıtımı gerçekleştirilecek.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi(MASKİ) Genel Müdürlüğü, geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor.

MASKİ tarafından Sarıgöl ilçesinde inşa edilerek atıksu arıtımına başlayan Sarıgöl Atıksu Arıtma Tesisi’nin geçici kabul işlemleri tamamlandı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Kadir Bahadır Zeybek, Atıksu Arıtma Dairesi Şube Müdürü Kürşat Kalemci ve teknik personel, İller Bankasından gelen teknik heyet ile birlikte kabul işlemlerini gerçekleştirdi.

Tesisteki tüm üniteler incelenerek, giriş ve çıkış suyundan numune alındı. Yapılan değerlendirmeler sonrasında tesisin sağlıklı bir şekilde çalıştığı bir kez daha ortaya kondu. 57 milyon TL ile hizmete kazandırılan ve yılda 1 milyon metreküp atıksu arıtımı gerçekleştirecek olan çevre dostu tesis, 1 yıl süreyle yüklenici firma tarafından işletilmesinin ardından MASKİ bünyesine geçerek Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığınca çalıştırılacak.

Geçici kabulü yapılan Sarıgöl AAT ile ilgili açıklamalarda bulunan MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatları ile 57 Milyon Liralık bütçeyle Sarıgöl ilçemize çevre dostu atıksu arıtma tesisi kazandırdık. Çıkış sularımız gerekli standartları sağlamış durumda. İller Bankasından gelen teknik heyetimiz de tesisimizin geçici kabulü işlemini tamamladı. Tesisin işletimi 1 yıl süresince yüklenici firma tarafından yürütüldükten sonra, önümüzdeki yıl Genel Müdürlüğümüz bünyesinde devam edecek. Doğal yaşamın ve biyolojik çeşitliliğin devamının sağlanmasında büyük rolü olan çevreci tesislerimizle, Manisa’mızın doğasını ve vatandaşlarımızı atık sulardan korumak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.