Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Memiş, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Adem Gökçe ile birlikte Sarıgöl Katı Atık Transfer İstasyonu’nda incelemelerde bulundu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Memiş, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Adem Gökçe ile birlikte Sarıgöl ilçesini ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Sarıgöl ve Alaşehir ilçelerinin evsel katı atıklarınının toplandığı Sarıgöl Katı Atık Transfer İstasyonunda incelemelerde bulunan heyete Sarıgöl Muhtarlık İşleri Müdürü Akif Kılıçarslan ve teknik ekipler de eşlik etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde hayata geçirilen çevreci yatırımlar kapsamında Sarıgöl Katı Atık Transfer İstasyonu’nda toplanan atıkların Yunusemre Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi’ne taşındığını belirten Daire Başkanı Gökçe, “Hem Sarıgöl hem de Alaşehir ilçemizin evsel katı atıkları buraya geliyor. Buradan da Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi’ne nakli gerçekleşiyor. Ekiplerimiz, özveriyle çalışmalarını sürdürüyor” diye konuştu.

Ekiplere çalışmalarında kolaylıklar dileyen Genel Sekreter Yardımcısı Metin Memiş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda çevreci yatırımları sürdüreceklerini dile getirdi.