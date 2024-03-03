MASKİ Genel Müdürlüğü, Sarıgöl ilçesine bağlı Çanakçı mahallesinde faaliyete alınan yeni sondaj kuyusunun hidrofor bağlantısıyla birlikte elektrik ve pano montajları da yapılarak vatandaşın hizmetine sunuldu.MANİSA (İGFA) - İçme suyu ihtiyacının neredeyse tamamının yer altı sularından karşılandığı Manisa’da küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle sondaj kuyularındaki su seviyeleri kritik noktalara inmesine rağmen, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kesintisiz içme suyu sağlamak adına çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Sarıgöl ilçesine bağlı Çanakçı mahallesine yeni sondaj kuyusu açıldı. Mahalleliye sağlıklı ve kesintisiz su temini noktasında yoğun bir gayret gösteren Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesine bağlı ekipler, yeni sondaj kuyusunun hidrofor bağlantısıyla birlikte elektrik ve pano montajlarını da yaparak faaliyete aldı.

Söz konusu çalışmalar ile ilgili açıklama yapan Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda içme suyu konusunda hassas bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda Sarıgöl ilçemize bağlı Çanakçı mahallemizde yeni açılan sondaj kuyumuzun hidrofor bağlantısıyla birlikte elektrik ve pano montajlarını datamamlayarak faaliyete geçirdik” dedi.