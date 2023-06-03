MASKİ Genel Müdürlüğü, Sarıgöl ilçesine bağlı Yeniköy mahallesinde faaliyete alınan yeni sondaj kuyusunun elektrik ve pompa montajı yapılarak vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kesintisiz içme suyu sağlamak adına çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda Sarıgöl ilçesine bağlı Yeniköy mahallesine yeni sondaj kuyusu açıldı. Mahalleliye sağlıklı ve kesintisiz su temini noktasında yoğun bir gayret gösteren Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesine bağlı ekipler yeni kuyunun elektrik ve pompa bağlantılarını tamamlayarak faaliyete aldı.

Söz konusu çalışmalar ile ilgili kısa bir açıklama yapan Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda içme suyu konusunda hassas bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda Sarıgöl ilçemize bağlı Yeniköy mahallemizde yeni açılan sondaj kuyumuzun elektrik ve pompa bağlantılarını tamamlayarak faaliyete geçirdik” dedi.