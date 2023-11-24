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Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Sarıgöl Belediyesi işbirliğinde, ilçeye yeni bir meydan kazandırılıyor.MANİSA (İGFA) -Şehrin ihtiyaçları noktasında proje ve hizmetleri bir bir hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sarıgöl Belediyesi işbirliğiyle ilçeye modern bir meydan kazandırıyor.

Eski pazaryerinin olduğu alanda yaklaşık 10 bin metrekareyi kapsayacak olan meydanda yürütülen inşaat çalışmalarını, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ve Sarıgöl Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Akif Kılıçaslan birlikte inceledi.

İlçeye nefes aldıracak meydan projesinin önemine değinen Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk,” 2018 yılına kadar bu alan, ilçenin pazaryeri olarak kullanılıyordu. Yine Büyükşehir Belediyemizin eski terminal alanında yapmış kapalı otopark ve pazaryeri projesiyle birlikte buradan pazaryerimizi yeni yerine taşımıştık. Mevcut alanda doğru bir proje yapmak üzerine çalışmalarımız devam ediyordu. Projeyi ilçe belediyesi olarak biz yaptık. Cengiz başkanımıza sunduk. Başkan bey de projeyi uygun gördü. Bugün imalat işlerine başlanmış durumda. İlçede vatandaşlarımız heyecanla bu projenin bitmesine beklemekte. Özellikle bu alan, çevresindeki yapıları da yenileyecek. Eski belediye binamız var, alanın arka kısmında bir dahaki hizmet dönemi o da yenilenecek. Bu meydan çevresindeki birçok yapının da yenilenmesini sağlayacak. İlçemize hayırlı uğurlu olsun. Bu projede ve her türlü konuda bizlere desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum ”dedi.