MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Apak mahallesinde 17 milyon TL bedelle alt ve üstyapı yatırım çalışmalarına devam ediyor. 154 Mahalle Projesi kapsamında hayata geçirilen projeyi incelemek için Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir de mahalleyi ziyaret etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Apak Mahallesinde 17 Milyon TL ile başlanan altyapı yatırımlarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde 154 Mahalle Projesi kapsamında hayata geçirilen çalışmayı Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, Şube Müdürü Kadir Bahadır Zeybek ve teknik personel eşliğinde sahada incelemelerde bulundu. 3 bin 700 metre kanalizasyon hattı, 4 kilometrelik içme suyu hattı ve fosseptik montajlarının sürdürüldüğü mahallede 19 bin metrekarelik parke taşı döşeme çalışmalarında da sona geliniyor.

Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatları noktasında köy ve belde durumundan mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde alt ve üstyapı yatırımlarımıza devam ediyoruz. Saruhanlı ilçemize bağlı Apak mahallemizde de çalışmalarımız sona gelmek üzere. Sürdürdüğümüz alt yapı çalışmalarımızın yanı sıra mahallemizde üst yapı işini de sorunsuz bir şekilde yürütmekteyiz. Hayırlısıyla çalışmalarımız tamamlanınca mahallemiz daha modern ve sağlıklı bir altyapıya kavuşacak” dedi.