Geçtiğimiz Pazartesi günü meydana gelen orman yangınıyla sarsılan Saruhanlı’da, Manisa Büyükşehir, yaraların sarılması noktasında tüm ekipleriyle seferber olmaya devam ediyor. 5 küçükbaş hayvanı telef olan Süleyman Aktuğ’a 5 koyun teslim eden Büyükşehir, küçükbaş hayvancılıkla uğraşan vatandaşların ihtiyacı olan 2 ton yemi de teslim etti.MANİSA (İGFA) - Saruhanlı ilçesine bağlı Hatıplar ile Sarısığırlı mahallelerinin bulunduğu mevkideki ormanlık alanda meydana gelen yangının ilk anından itibaren bölge halkı için seferber olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, yangından zarar gören vatandaşlara desteğini sürdürüyor.

16 ev, 16 ahır, 2 samanlık, 1 traktör, 2 römorkun kullanılamaz hale geldiği Sarısığırlı Mahallesinde, Büyükşehir Belediyesi’nin tüm ekipleri çalışmalarını ve desteklemelerini sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Sibel Alkın Kedersiz, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Onur Pabuççuoğlu ve Şube Müdürleri ile birlikte yangından etkilenen Sarısığırlı Mahallesi’nde Mahalle Muhtarı Kazım Özkan ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

KOYUNLARI TELEF OLAN SÜLEYMAN AKTUĞ’A 5 KOYUN TESLİM EDİLDİ

Küçükbaş hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bölgede yangından en çok etkilenen vatandaşlardan biri de Süleyman Aktuğ oldu. Aktuğ’a ait olan 5 küçükbaş hayvan yangında telef oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından temin edilen 5 koyun, Süleyman Aktuğ’a teslim edildi. Daire Başkanı Yılmaz Usta, “Bölgede Pazartesi günü başlayan ve hızla yayılan orman yangınından sonra, hasar tespit komisyonunun ön çalışmalarından sonra, Süleyman amcamızın 3 koyununun, 2 kuzusunun yangında telef olduğu bilgisini aldık. Bölge küçükbaş hayvancılık yapılan bir bölge. Onun için de Süleyman amcamızı yalnız bırakmak istemedik. Üretim ve tarımda sürdürülebilirlik önemlidir düşüncesiyle 5 tane koyunu tedarik edip, Süleyman amacımıza teslim ediyoruz. Allah inşallah daha büyük afetler göstermesin” dedi.