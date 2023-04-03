Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 23,5 milyon TL’lik prestij projesinde altyapı çalışmaları tamamlandı.MANİSA (İGFA) - MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Saruhanlı merkezde Atatürk, Hükümet, Namık Kemal ve Talat Paşa Caddelerinde prestij cadde projesi öncesinde tamamlanan içme suyu ve yağmur suyu ana hattı döşeme çalışmasını inceledi.

Bağlantı çalışmalarının sona yaklaştığı ilçe merkezindeki dört caddeye sadece MASKİ tarafından 23,5 milyon TL yatırım yapıldı.

Atatürk, Hükümet, Namık Kemal ve Talat Paşa Caddelerinde 8,5 kilometre içme suyu hattı, 4,5 kilometre de yağmur suyu hattı döşendi.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer de yürütülen çalışmaları Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir, Büyükşehir Belediyesi MHP Meclis Üyesi Şerafettin Yüncüoğlu, Saruhanlı Belediyesi MHP Meclis Üyeleri Bayram Gürdemir, Esat Haçin, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Serdar Özgedik, MASKİ Basın Danışmanı Göksel Topcu ve Cengiz Topel Mahalle Muhtarı Yılmaz Kurtuldu ile birlikte saha kontrolü yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Hizmet Binası ziyaret edilerek proje üzerinde de incelemeler yapan Genel Müdür Yardımcısı Aydınyer, teknik ekipten bilgi aldı.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün prestij cadde projeleriyle şehrimiz kalkınıyor, vatandaşımızın refah seviyesi yükseliyor” yorumunda bulundu.