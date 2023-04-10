Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün vizyonu doğrultusunda alt ve üstyapıda dönüşümü yaşayacak olan Saruhanlı ilçesine bağlı Kepenekli Mahallesi’ni ziyaret eden MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, 15 Milyon TL’lik yatırımın Kepenekli Mahallesi’ne hayırlı olmasını diledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün liderliğinde hayata geçirdiği alt ve üstyapı projeleri ile mahallelerin ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından 15 Milyon TL yatırım bedeliyle Saruhanlı ilçesine bağlı Kepenekli Mahallesi’nin alt ve üstyapısı yenilenecek.

Çalışmalar öncesi MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir, MHP Saruhanlı İlçe Başkanı Baki Ulu, Büyükşehir Belediyesi MHP Meclis Üyesi Şerafettin Yüncüoğlu, Saruhanlı Belediyesi MHP Meclis Üyeleri Bayram Gürdemir, Esat Haçin, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Serdar Özgedik, MASKİ Basın Danışmanı Göksel Topcu ve teknik ekip Kepenekli Mahallesini ziyaret etti. Mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Genel Müdür Yardımcısı Aydınyer, çalışmaların mahalle sakinlerine şimdiden hayırlı olmasını diledi.

Mahallede ilk olarak gerçekleştirilecek olan altyapı çalışmaları kapsamında, 4 bin 200 metre içme suyu, 3 bin 600 metre kanalizasyon, 1 adet 500 kişilik fosseptik inşaatı çalışmaları tamamlanacak. Altyapı çalışmalarının ardından üstyapı çalışmaları kapsamında 18 bin metrekarelik kilit parke döşeme işine başlanacak.