MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Kepenekli mahallesinde 17 milyon TL bedelle alt ve üstyapı yatırım çalışmalarına başladı.MANİSA (İGFA)- Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Kepenekli Mahallesinde de altyapı çalışmalarına başladı.

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde 154 Mahalle Projesi kapsamında yürütülen çalışmayı Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, Şube Müdürü Kadir Bahadır Zeybek ve MASKİ ilçe Şefi Serdar Özgedik eşliğinde sahada incelemelerde bulundu. MASKİ, 17 milyon TL yatırımla mahalleye 4100 metre içme suyu hattı, 3600 metre kanalizasyon hattı, 18 bin metrekare kilit parke taşı döşeme işi ve 500 kişilik foseptik yapılacak.

“KEPENEKLİ SAĞLIKLI ALTYAPIYA KAVUŞACAK”

Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir, “Köy ve belde durumundan mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde alt ve üstyapı yatırımlarımıza devam ediyoruz. Saruhanlı ilçemizin Kepenekli mahallesinde de hayırlısıyla çalışmalara başladık. 17 milyon TL yatırım yaptığımız mahallede yaklaşık 8 kilometreye yakın içme suyu ve kanalizasyon hattı döşüyoruz. Üstyapısını da yapacağımız mahallemiz daha modern bir görünüme ve sağlıklı altyapıya kavuşacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün öncülüğünde çalışmalarımız sürecek” dedi.