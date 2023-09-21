Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel'i ziyaret etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adnan Kaya ve yönetim kurulu üyeleri Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

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Dernek çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan  Adnan Kaya  "Derneğimize  17 ilçe ve İzmir ilimizden şehit ailelerimiz,  gazilerimiz üye kaydı var. Ayrıca Türkiye geneli şehit aileleri ve gazilerimizin sıkıntı ve sorunları çözmek için gece gündüz çalışıyoruz.  Devletimiz   her zaman   şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında. Yerel yönetimler ile paydaş kurum   olarak çalışıyoruz. Biz sorunumuz olduğu an yerel yönetimler ile iletişime  geçiyoruz. Bizler kapılarını açan tüm kurumlarımıza bir kez daha teşekkür ederim.  Sizler  Şehzadeler ilçemize yeni atandınız. Yeni göreviniz hayırlı olsun  ve başarılar diliyorum" dedi.

Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel ise "Şehit aileleri ve gaziler ile bir arada  olmaktan mutlu olduğunu dile getirdi ve her daim şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu söyledi.