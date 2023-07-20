Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından, ‘Sebze Üreticilerine 100 Bin Sepet Desteği’ projesi kapsamında Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerindeki üreticilere 16 bin sepet dağıtıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin, ‘Sebze Üreticilerine 100 Bin Sepet Desteği Projesi’ kapsamında, Yunusemre ve Şehzadeler ilçesindeki bin 600 üreticiye toplam 16 bin sepet düzenlenen törenle dağıtıldı.

Düzenlenen törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Başkan Danışmanları, Daire Başkanları, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar, Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları ve üreticiler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda ilk olarak Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ bir konuşma yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, “Üreticimize dokunan bir projenin daha programında bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Hakikaten Büyükşehir Belediyemizle son yıllarda bu tür programları sıkça yapar olduk. Tarıma, üreticiye, Manisa çiftçisine vermiş olduğunuz değerden, bu değerin karşılığı olarak Manisa Büyükşehir Belediye bütçesinden ayırmış olduğunuz bütçeden dolayı şükranlarımı belirtmek istiyorum. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile birçok ortak projede işbirliği yaptık. Üreticimize dokunan sahada üretimde kalite ve verimliliği arttıran ve üreticimizin ihtiyaçlarını giderme noktasında katkı sağlayan birçok projede birlikte üreticilerimizi bu projelerdeki katkılarla buluşturduk. Bu projelerde gayret gösteren tüm teknik ekiplere de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Tarımıyla, sanayisiyle, tarihi ve doğal güzellikleriyle kadim şehir Manisa’da her alanda vatandaşların yanında olmaktan, Manisa’mızın ihtiyacı olan proje ve hizmetleri hayata geçirmekten dolayı büyük mutluluk duyduğumu belirterek konuşmasına başlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Çalışmalarımıza yön verirken, milletimizin efendisi çiftçilerimizi hiçbir zaman unutmadık. Bu anlayışla kelter dağıtımından koç desteğine, tarımsal sulama projelerinden hayvan içme suyu göletlerine, makine ve ekipman desteğinden fidan dağıtımına, yem tohumu ve gübre dağıtımından arıcılığa kadar yüzlerce çalışmanın altına imza attık. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz işbirliğiyle çiftçimizin hep yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz” dedi.