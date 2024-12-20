MASKİ Genel Müdürlüğü, altyapı seferberliği kapsamında Şehzadeler ilçesi ile başlattığı branşman bağlantısı yenileme işini Turgut Özal Mahallesinde tamamladı. Toplamda, bin adet branşman yenilenecek.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in, Şehzadeler ilçesinden başlattığı altyapı seferberliği 17 ilçeye uzandı.

Şehzadeler ilçesi Turgut Özal Mahallesinden başlatılan bin adet branşman yenileme çalışması Turgut Özal Mahallesinde tamamlanırken, Ahmet Bedevi ve Kazım Karabekir Mahallelerinde tüm hızıyla devam ediyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışma ile ana hattın binalara ayrılan kollarının eski ve yıpranmış olması sebebiyle yaşanan su kesintileri ve su patlakları tarihe karışacak.

Hayata geçirilen proje ile ilgili mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri de memnuniyetlerini paylaştı.

Turgut Özal Mahalle Muhtarı İsmet Bakşi, “Uzun yıllar bu branşmanların değişmesi için sürekli MASKİ’ye ve Büyükşehir’e müracaatlarımız oluyordu. Uzun yıllar her gün 20-30 tane sokakta patlak meydana geliyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’e durumu ilettik. Yaklaşık 450-500 tane branşman değişti. Bir aydan beri hiç boru patlağı olmadı, çok memnunuz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek, MASKİ Genel Müdürümüz, İçme Suyu Daire Başkanımız ve emeği geçen bütün personele çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

Kazım Karabekir Mahalle Muhtarı Tekin Aydın, mahalle tarihinde böyle bir çalışmanın olmadığını belirterek, "Şu andaki bu hizmetler bizi büyük bir zorluktan kurtardı. Yıllardır yapılan bu yapıların ne bir altyapısı ne de su branşmanları ile hiçbir çalışma yoktu. Muhtarlıkta ikinci dönemim. Taleplerimiz olmasına rağmen böyle bir hizmet olmadı. Ferdi Başkanımız da Allah’ın izniyle daha seçilir seçilmez böyle hizmetler başlaması, 5 sene boyunca daha güzel hizmetleri göreceğiz." diye konuştu.