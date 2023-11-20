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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ilçesi Kenzi Caddesi’ndeki prestij cadde düzenlemelerini hızla bitirmek için gece saatlerinde de çalışarak sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, hizmet ve yatırımlarını vatandaşlara daha hızlı ulaştırmak için çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri de prestij cadde düzenlemeleri kapsamında Şehzadeler ilçesi Kenzi Caddesi’ndeki asfalt işine gece saatlerinde de devam ederek çalışmalarını tamamladı. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay da, ekipleri ziyaret ederek kolaylıklar diledi ve tatlı ikramında bulundu.

Kenzi Caddesi’ndeki asfalt çalışmalarını tamamlayarak yolu trafiğe açtıklarını ifade eden Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatları ile vatandaşlarımızın memnuniyeti için gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kenzi Caddesi’nde de asfalt çalışmalarımızı çok hızlı bir şekilde bitirdik. Mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan personellerimize ayrıca teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.