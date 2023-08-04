Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler'in Sancaklıbozköy Mahallesi'nden başlattığı geleneksel aşure günleri kapsamında bin 500 kişiye aşure ikram etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Cuma programını Şehzadeler ilçesine bağlı mahalle ziyaretlerine ayırdı.

Sabahın ilk saatlerinden itibaren tarım işçileriyle buluşan ve mahalleleri ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Ergün, temaslarını Sancaklıbozköy Mahallesi ile noktaladı. Başkan Ergün’e, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Öztozlu, Ergün Aksoy, Metin Memiş, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, daire başkanları, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe ve MANULAŞ Genel Müdürü Mehmet Özgür Temiz eşlik etti.

1500 KİŞİYE AŞURE İKRAMI

Mahalle muhtarı ve vatandaşlar tarafından karşılanan Başkan Ergün, mahalle sakinleriyle selamlaşıp, esnafa hayırlı işler dilerken; çocukları da top ve kırtasiye seti hediyeleriyle sevindirdi.

Daha sonra mahalle camiinde Cuma namazını kılan Başkan Ergün, Cuma namazının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Aşure Günleri’ni Sancaklıbozköy Mahallesi’nden başlattı. Aşure ikramı öncesinde eller hep birlikte semaya açılarak, dualar edildi. Edilen duaların ve ibadetlerin Allah katında kabul olmasını dileyen Başkan Ergün, yaklaşık 14 yıldır geleneksel olarak aşure günlerini sürdürdüklerini söyledi. Konuşmanın ardından Başkan Ergün, yaklaşık 1500 kişilik aşureyi vatandaşlara kendi elleriyle ikram etti.

VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

Mahalle kıraathanesinde vatandaşlarla bir araya gelen ve sohbet eden Başkan Ergün, vatandaşların taleplerini de dinledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü olarak 17 ilçede vatandaşların ihtiyacı olan proje ve hizmetleri hayata geçirmek için çalıştıklarını belirten Başkan Ergün, gösterdikleri ilgi ve yakınlık dolayısıyla mahalle sakinlerine teşekkür etti.