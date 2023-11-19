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Çevre sakinleri çalışmalardan dolayı MASKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

Bursa Mudanya'da kaynak için 'Has' satışlara devam!

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Çalışma kapsamında havuzun tabanı ve kenarları temizlenerek etrafındaki zararlı maddeler toplandı.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri Şehzadeler ilçesine bağlı Bayındırlık mahallesinde yer alan biriktirme havuzunda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Bayındırlık mahallesinde yer alan biriktirme havuzunda temizlik çalışması gerçekleştirdi. MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, ‘Daha Temiz Bir Manisa’ için il genelinde hizmetlerine ara vermiyor.

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