Bunlar da ilginizi çekebilir

Ekipler yağmursuyu ızgaralarının iç kısımlarındaki katı atıklar ve çöpleri temizleyerek taşkınlara karşı önlem aldı. Mahalle sakinleri çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Şehzadeler ilçesine bağlı Şehitler mahallesinde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

MASKİ Genel Müdürlüğü ani yağışlarda yaşanabilecek muhtemel su taşkınlarına karşı önlem almak amacıyla Şehzadeler ilçesine bağlı Şehitler mahallesinde bulunan yağmursuyu ızgaralarında temizlik çalışması gerçekleştirdi. MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde ani ve yoğun yağışlardan kaynaklı yaşanabilecek su taşkınlarına karşı yağmursuyu ızgara temizliklerini sürdürüyor.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.