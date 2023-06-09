MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Kazım Karabekir ve Akpınar Mahallelerinde kurutma kanalı temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Küresel ısınma ve değişen iklim koşullarına bağlı olarak oluşan ani yağışlar yüzünden yaşanan sel felaketleri son yıllarda dünya genelinde önemli bir sorun haline gelirken Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçedeki derelerde olası taşkınların önüne geçmek için dere yataklarında temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri Şehzadeler ilçesine bağlı Kazım Karabekir, Akpınar ve Ahmet Bedevi Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan kurutma kanalındaki temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Çalışma ile kurutma kanalında zararlı maddelerin birikme yapmasıyla oluşan kötü görüntü ve kötü koku engellenecek. Zararlı maddelerin alınmasıyla birlikte suyun akışı daha sağlıklı hale gelerek, taşkınların da önüne geçilecek.

Çalışmalar ile ilgili bilgi veren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mümin Deniz, “Şehir merkezimizdeki Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerimizde bulunan açık ve kapalı derelerde yaklaşan yaz mevsimi nedeniyle temizlik çalışmalarımıza hız verdik. Kötü koku, sinek ve larva oluşumunu engellemek ve vatandaşlarımıza daha temiz bir çevre sunmak adına yaptığımız çalışmalar büyük önem arz ediyor. Kazım Karabekir, Akpınar ve Ahmet Bedevi mahallelerinden geçen kurutma kanalındaki temizliklerimiz de devam ediyor. Temizlik çalışmaları Gediz Nehrine kadar devam edecek. Yine aynı şekilde Gediz’e ulaşan Tabak deresinde de temizlik çalışmalarını tamamladık. Akmescit tarafında bulunan derelerimizi temizledik. Uncubozköy’deki Çakal deremizde menfez imalatı tamamlandı. Tersip bendi imalatı devam ediyor. Kuşlubahçe, Spil ve Atatürk mahallesinde bulunan DSİ kanalında da eş zamanlı temizlik çalışmasını sürdürüyoruz. Taşkın oluşmaması için de il genelindeki derelerimizi takip ediyor, gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Çalışmalarımız esnasında dere yataklarına atılmaması gereken çöpler görüyoruz. Vatandaşlarımızdan da isteğimiz buraları temiz tutmalarıdır” diye konuştu.