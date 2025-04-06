Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde, yapısal sorunları nedeniyle yıkım kararı alınan ve risk oluşturan bina hakkında sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi, olaya duyarsız kalmayarak harekete geçti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Şehzadeler Belediyesi ekipleri tarafından riskli binanın ön ve arka cephelerinde bulunan kaldırımlar bariyerlerle çevrilerek bölge yaya trafiğine kapatıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar ve Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Yenal Yıldırım da ekiplerle birlikte alanda keşif yaptı. Sürecin yasal çerçevede yürütüleceği ve mahalle sakinlerinin güvenliği ön planda tutulacağı, gerekli tüm adımların iki belediye tarafından koordineli şekilde atılacağı vurgulandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, “Sosyal medyada yer alan bir video ile bize ulaşan bu konuyla ilgili, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mimar Ferdi Zeyrek’in talimatları doğrultusunda yerinde keşif yaptık. Şehzadeler Belediyemiz ile konuyu değerlendirdik. Yasal süreç çerçevesinde işlemlerin takipçisiyiz. Mahalle sakinlerine herhangi bir zarar verilmeden, tehlike yaratan ve yıkım kararı olan bu binanın ortadan kaldırılması ile ilgili ortak çalışmayı başlatmış bulunmaktayız. Zabıta Daire Başkanlığı’mız, alanda gerekli güvenlik önlemlerini aldı, takip etmeye de devam edecek. Gerekeni Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi el birliği ile yapacaktır” ifadelerini kullandı.

Söz konusun binanın yapı ruhsatının 1992 yılında alındığını belirten Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Yenal Yıldırım, “6 Şubat 2020’den sonra kat malikleri Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne müracaat edip binalarında bulunan hasarların kontrolünü talep etmiş. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve İnşaat Mühendisleri Odası Manisa Şubesi’nden alınan raporla 2020 yılı Mart ayında binanın riskli yapı olduğu tespit edilmiş. Çeşnigir Camisi cepheli olmasından dolayı Şehzadeler Belediyesi tarafından Koruma Kurulu’na binanın yıkımı ile ilgili resmi yazı yazılmış. 2020 yılının Ağustos ayında söz konusu kuruldan yıkım izni gelmiş” diyerek binanın geçmişine dair bilgi verdi.

“KONUNUN TAKİPÇİSİYİZ”

Kentsel dönüşüm ve riskli yapıları ilgilendiren kanunda, yıkımın, malikler tarafından yapılması, buna imkan sağlanamıyorsa ilgili belediye tarafından yapılıp maliklere yansıtılmasının söz konusu olduğunu belirten Yıldırım, daha önce binanın yıkımı ile ilgili 3 kez ihaleye çıkıldığını, ancak yıkımın ihaleye giren olmaması vb. sebeplerle gerçekleşmediğini ifade etti. Yıldırım, “Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi olarak konunun takipçisi olacağız. Gerekli önlemler daha da arttırılarak yıkımla ilgili kısa zamanda gerekli kanuna uygun olarak maliklerle görüşülüp yıkım yerine getirilecek. Konunun takipçisiyiz” diye konuştu.