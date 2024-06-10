Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi, Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi’nin yılsonu sergisine ev sahipliği yaptıMANİSA (İGFA) - Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki Hayat Boyu Öğrenme etkinlikleri kapsamında eğitmenler ve kursiyerlerin oluşturduğu eserlerin yer aldığı yılsonu sergisi Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Fuaye Salonu’nda törenle açıldı.

Yılsonu sergisinin açılış törenine Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, İl Jandarma Komutanı Zafer Tombul, kursiyerlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Halk oyunu gösterisinin ardından protokol üyeleri tarafından kesilen kurdele ile sergi vatandaşların beğenisine sunuldu.

Açılışı törenle yapılan sergide resimden çiniye, hat sanatından nakış işlemesine pek çok farklı sanat ve el beceresinden oluşan eserler sergilendi. Protokol üyeleri, kurs eğitmenleri ve kursiyerler tarafından oluşturulan eserler hakkında eser sahiplerinden bilgiler aldı.