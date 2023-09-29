MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Selendi ilçesine bağlı Rahmanlar mahallesinde bulunan dere geçiş noktasında montajı tamamlanan menfez çalışmalarını inceledi.MANİSA (İGFA) -Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, dere yataklarına yakın olan yerleşim menfez montaj çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Selendi ilçesine bağlı Rahmanlar mahallesinde bulunan dere geçiş noktasında menfez çalışması tamamlandı.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Selendi Belediyesi Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mümin Deniz, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi şube müdürlerinden Necip Kurtarıcı, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Önder Baştürk, MASKİ İlçe Şefi Uğur Akıncı, Rahmanlar Mahalle Muhtarı Servet Akyıldız çalışmaların olduğu bölgede inceleme yaptı. Mahalle muhtarı Servet Akyıldız çalışmanın önemli olduğunu ifade ederek Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “Dere yataklarına yakın yerleşim yerlerinde araç ve yaya geçişini sağlıklı hale getirmek adına il genelinde menfez montajlarımızı sürdürüyoruz. Rahmanlar mahallemizde de çalışmalarımız kısa sürede tamamlandı. Çalışmayla birlikte yağışlı havalarda derenin menfez ve devamındaki hat içerisinden sağlıklı şekilde akışını sağlayarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri koruma altına almış olduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün liderliğinde, ihtiyaç olan bölgelerimize hizmet götürmeye devam edeceğiz” dedi.