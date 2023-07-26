Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Selendi Atatürk Bulvarı’nda başlatılan peyzaj düzenleme çalışmasında sona gelindi.MANİSA (İGFA) - Şehre değer katan yatırımları bir bir hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından, Selendi Atatürk Bulvarı’nda başlatılan peyzaj düzenleme çalışmasında sona gelindi. Hummalı bir şekilde yürütülen çalışmayı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Selendi Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç, Selendi Muhtarlar Derneği Başkanı Bünyamin Demir ve Mahalle Muhtarları ile birlikte inceledi.

Kısa süre içerisinde tamamlanarak ilçe sakinlerine hizmet verecek olan peyzaj alanıyla ilgili detayları mahalle muhtarlarıyla paylaşan Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, muhtarların görüşlerini de dinledi.

Projedeki son durumu şu sözlerle aktaran Topkaya, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün önderliğinde, yeşil alanları arttırmaya, peyzaj çalışmalarına devam ediyoruz. Selendi ilçemizde de eski belediye binasının bulunduğu yerde Atatürk Bulvarı üzerinde peyzaj projemiz vardı. Yakın zamanda ihalesini yaptık. Yer teslimini gerçekleştirdik. Burada da çalışmaların sonuna geldik. Öncelikle burada yürüyüş yollarımızı yaptık. Hem alt caddemizde bulunan hem de üst caddemizde bulunan kaldırımlarımızı ve aydınlatmalarımızı tamamladık. Oturma alanları ve korkuluk çalışmalarımız da devam ediyor. Yaklaşık 15-20 gün içerisinde burada çalışmalarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.