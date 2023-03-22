MASKİ Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, ‘154 Mahalle Projesi’ kapsamında 14 Milyon TL yatırım bedeliyle alt ve üstyapısı yenilenen Yunusemre ilçesine bağlı Seyitli Mahallesi’ni ziyaret etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, ‘154 Mahalle Projesi’ kapsamında il genelinde yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde Yunusemre ilçesine bağlı Seyitli Mahallesi’nde yürütülen alt ve üstyapı çalışmaları son buldu.

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir de çalışmaların ardından mahalleye bir inceleme ziyareti gerçekleştirdi. Daire Başkanı Emir’e şube müdürleri eşlik etti. İlk olarak tamamlanan üstyapı çalışmalarını inceleyen ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan Emir daha sonra paket atıksu arıtma tesisinde incelemelerde bulundu.

14 MİLYONLUK DEV YATIRIM

Çalışmalarla ilgili değerlendirme yapan Daire Başkanı Emir, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün liderliğinde dev yatırımlarla mahallelerimizin çehresini değiştirmeye devam ediyoruz. ‘154 Mahalle Projemiz’ kapsamında Seyitli Mahallemizde de alt ve üstyapı dönüşümünü tamamladık. Mahallemizde ilk olarak altyapı çalışmaları kapsamında 12 kilometrelik içme suyu ve 8,5 kilometrelik kanalizasyon hattı döşeme işini gerçekleştirdik. Üstyapı çalışmaları kapsamında ise 55 bin metrekarelik kilit parke taşı döşeme çalışmasını tamamladık. Ayrıca daha sağlıklı bir çevre için bin kişilik paket atıksu arıtma tesisi kurulumu gerçekleştirdik. Vatandaşlarımıza daha sağlıklı içme suyu temini için de 100 metreküplük içme suyu deposu imalat çalışmasını tamamladık. Böylece toplamda 14 Milyon TL’lik altyapı ve üstyapı yatırımı yapılarak Seyitli Mahallesi yepyeni bir görünüme kavuştu” ifadelerini kullandı.