Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, asfalt çalışmaları tamamlanan Soma ilçesi Muzaffer Tezcan Caddesi ile Yunusemre ilçesi Eski Muradiye Yolu, Menemen Caddesi ve Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde yol çizgi boyama çalışması gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü envanterinde bulunan Termoplastik Yol Çizgi Boyama Aracı, Soma ve Yunusemre ilçelerinde yol görünürlüğünü ve trafik güvenliğini arttırmaya yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda özverili bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Yürütülen çalışmalar kapsamda; Yol Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca sıcak asfaltlama çalışması tamamlanan Soma Muzaffer Tezcan Caddesi’nde yürüttüğümüz yol çizgi boyama, bordür boyama ve levhalandırma çalışmalarına ek olarak Yunusemre ilçemiz; Eski Muradiye Yolu, Menemen Caddesi ve Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde yol çizgi boyama çalışmalarını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olmanın sevincini yaşıyoruz” denildi.