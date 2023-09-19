Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Soma ilçesi 13 Eylül Parkı’nda başlatılan yenileme çalışmaları hızla devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ile birlikte, Soma 13 Eylül Parkı’nda devam eden düzenlemeleri inceledi. İncelemeler sırasında Soma Belediye Başkan Yardımcısı Sabır Tuna, Soma Muhtarlık İşleri Müdürü Uğur Başkal, Akhisar Muhtarlık İşleri Müdürü Murat İpek, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Soma Belediyesi teknik ekipleri de yer aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, parkta yapılan çalışmaların son durumu hakkında bilgiler aktardı. Topkaya, “İçerisinde büfesi, oturma alanları, havuzu, yeşil alanı, Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi ile 5 bin 700 metrekarelik alanda hizmet vereceğimiz 13 Eylül Parkı’nda başlattığımız yenileme çalışmaları hızla devam ediyor. Buradaki binaların çelik montajı bitti. Yağmursuyu hattı, sulama sistemi ve elektrik hatlarını kapsayan altyapı çalışmalarının yüzde 80’i tamamlandı. Yürüyüş yollarında beton imalatları noktalandı, taş döşemesine başlanacak” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, Başkan Cengiz Ergün öncülüğünde yenileme çalışmaları başlatılan Soma 13 Eylül Parkı’nı yenilenen yüzüyle ilçe halkının hizmetine sunacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.