Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan kış sezonu öncesinde hazırlıklarına devam ediyor. Somalı vatandaşların Soma Bölgesel Isıtma Sistemleri’nden daha verimli şekilde faydalanabilmeleri için yüklenici firma ile sözleşme imzalandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Somalı vatandaşların, Soma Bölgesel Isıtma Sistemleri’nden (BIS) daha verimli faydalanabilmesi için yeni ısıtma sezonu hazırlıklarına başladı.

Soma Bölgesel Isıtma Sistemleri ve Tanzim Satış İşletmesi Müdürlüğü (BIS), yüklenici firma ile bina altı güç istasyonlarında bulunan eşanjör plakalarının kimyasal ile temizliğinin ve bakımının yapılması konusunda sözleşme imzaladı.

Mevcut abonelerin bina altında bulunan toplam 3200 adet bina altı güç istasyonunun kimyasal ile temizliği yapılarak ısıtma sezonuna hazır hale getirileceğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak ısıtma sisteminden yararlanan Somalı vatandaşlarımızın konforunu arttırmak için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. İçinde bulunduğumuz sıcak yaz sezonu sonrasında kış aylarında vatandaşlarımızın en verimli şekilde ısınmalarını sağlamak amacıyla ısıtma sistemleri kontrol edilerek, temizliği ve bakımı yapılacak. Yapılan çalışmalar ile Somalı vatandaşlarımızın sorunsuz bir şekilde kış mevsimini geçirmelerini hedefliyoruz” dedi.