Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa’nın Soma İlçesi’nde 13 Mayıs 2014 yılında meydana gelen maden faciasında şehit olan 301 madenci için facianın 11'inci yıl dönümünde düzenlenen anma törenlerine katıldı. ZMANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Cumhuriyet tarihinin en büyük maden facialarından biri olan ve 301 madencinin yaşamını yitirdiği facianın 11. yıl dönümünde Soma’da düzenlenen Maden Şehitlerini Anma Yürüyüşü’nde, Başkan Zeyrek vatandaşlarla birlikte yürüyerek madenci anıtına karanfil bıraktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katıldığı yürüyüşün ardından Soma Madenci Heykeli önünde tören gerçekleştirildi. Protokol üyeleri, anıta karanfil bırakarak madencileri andı.

Soma Maden Şehitliği’nde düzenlenen törene de katılan Başkan Zeyrek, şehit madencilerin mezarlarını tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından maden şehitleri için hep birlikte dua edildi.