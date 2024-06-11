Soma'da yaşanan kuru ot yangını bölgede bulunan bir otomobili tamamen küle çevirirken, Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, alevleri evlere sıçramadan kontrol altına alarak olası faciayı engelledi.MANİSA (İGFA) - Olay Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Deniş Maallesi'nde yaşandı.

Alınan bilgilere göre; dün akşam saat 17.30 sularında, mahalledeki bir sokakta henüz belirlenemeyen bir sebeple kuru ot yangını başladı. Kontrolden çıkan alevler kısa sürede bölgede bulunan otomobili sardı. Hızla büyüyen yangını farkeden mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın evlere sıçramadan kontrol altına alınırken, olası bir facianın da önüne geçilmiş oldu.

Öte yandan, yangın sonrası Erhan Sığırtmacı isimli vatandaşa ait araç küle dönerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.