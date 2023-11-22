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Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından revizyon çalışmaları başlatılan Soma 13 Eylül Parkı’nda sona doğru yaklaşılıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ile birlikte devam eden çalışmaları inceledi, yenilenen parkın Soma ilçesine hayırlı olmasını diledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde hayata geçirdiği projelerle vatandaşlara yeni yaşam alanları sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Soma ilçesinde vatandaşların aileleri, çocukları ve sevdikleriyle birlikte keyifli bir şekilde vakit geçirebilecekleri Soma 13 Eylül Parkı’nda çalışmalar hızla ilerliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Soma Muhtarlık İşleri Müdürü Murat Aydoğdu, Şube Müdürü Egemen Eceoğlu, teknik ekipler ve yüklenici firma yetkilileri ile birlikte, parkta devam eden çalışmaları inceledi.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “Soma ilçemizde Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla 13 Eylül Parkı’nda bir revizyon çalışmasına başlamıştık. Yer tesliminin ardından hızlı bir şekilde burada çalışmaya başladık, devam ediyoruz. Yaklaşık 5 bin 700 metrekarelik alanda öncelikle buradaki eski binaların yıkımını yaptık. Yeni binalarımızın, büfemizin, kafeterya kısmının, bebek bakım odasının inşaat çalışmalarına devam ediyoruz. Aynı zamanda taş döşemelerini yapıyoruz. Havuzda çalışmalarımız devam ediyor. 5 bin 700 metrekarelik alanın toplam 3 bin 500 metrekaresi yeşil alan olarak planlandı. Yakın bir zamanda çalışmalarımızı tamamlayarak, Soma halkının hizmetine sunmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.