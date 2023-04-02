MASKİ Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliği ile Soma ilçesine kazandırılan Atıksu Arıtma Tesisinde Bakanlık yetkililerini konuk etti. Yetkili birimler tarafından yapılan ziyarette, tesisin tüm üniteleri detaylıca incelenirken, tesisin yapısal durumu ve arıtma verimi de kontrol edildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 19 Atıksu Arıtma Tesisi ile Gediz ve Bakırçay havzalarını evsel nitelikli atıksu kirliliğinden koruyor.

Başarı ile işletilen tesislere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri tarafından denetim ve ziyaretler yapılmaya devam ediliyor.

Bu kapsamda İdare bünyesinde hizmet veren Soma Atıksu Arıtma Tesisi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, İzleme ve Değerlendirme Şubesi yetkilileri tarafından ziyaret edildi. Yapılan ziyaret sırasında tesisin tüm ünitelerini detaylıca inceleyen yetkililer, tesisin yapısal durumunu ve arıtma verimini kontrol ettiler. Atıksu Arıtma Daire Başkanlığı Şube Müdürlerinden Onur Artan ve yetkili personelden işleyiş ve çalışmalar hakkında bilgi alındı.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Gediz ve Bakırçay havzalarının özlenen günlerine kavuşması için yoğun tempoda çalıştıklarını vurgulayarak, Gediz ve Bakırçay Havzalarımızın eski özlenen günlerine dönmesi için kurum olarak çalışmaya devam edeceklerini söyledi.