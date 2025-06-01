Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ve Yunusemre belediyeleri iş birliği ile düzenlediği Manisa Tarzanı Çevre Günleri kapsamında, doğa yürüyüşü düzenledi. Üç kilometrelik parkurda gerçekleştirilen yürüyüş, doğa tutkunları ve Manisa’nın doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenleri buluşturdu. MANİSA (İGFA) - Akpınar Mesire Alanı’ndan başlayarak Anemon Dağ Yürüyüş Yolu boyunca devam eden ve Kybele kabartması önünde sona eren yürüyüşe, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener ile AKUT Kurucusu, Dağcı, Yazar Nasuh Mahruki de katıldı. Katılımcılar, hem doğayla iç içe zaman geçirdi hem de kentin tarihi mirasını yakından tanıma fırsatı buldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yürüyüş rotası ve parkur üzerindeki yönlendirme ile bilgilendirme çalışmaları da katılımcılardan olumlu yorumlar aldı.

“YENİ YÜRÜYÜŞ ROTALARINI DA DOĞASEVERLERLE BULUŞTURACAĞIZ”

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener, “27-31 Mayıs tarihleri arasında Çevre Haftası'nı kutluyoruz. Etkinliklerin sonunda Manisa Tarzanı’nın mezarı başında dualarla anma gerçekleştirdik. Manisa Tarzanı, Türkiye’nin ilk çevrecilerinden biri. Bugünkü yürüyüşte hem Manisa Tarzanı’nı hem doğayı hem de Manisa’nın değerlerini tanıtmayı amaçladık. Dünyanın yedi zirvesine tırmanmış Nasuh Mahruki’yi ve Anemon Dağcılık Spor Kulübü’nü aramızda görmekten mutluluk duyduk. Parkur üzerindeki düzenleme ve bilgilendirme çalışmaları Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapıldı. Ekim ayından itibaren de yeni yürüyüş rotalarını doğaseverlerle buluşturacağız” dedi.

AİLECE YÜRÜYÜŞ

Yürüyüşe eşi Özlem Demirboğa ve 13 aylık kızları Güneş ile birlikte katılan Çağrı Demirboğa, “Parkur oldukça erişilebilir ve güzeldi. Ailece rahatlıkla yürüyebildik. Büyükşehir Belediyesi’ne bu etkinlim için teşekkür ediyoruz. Keyifli bir gün geçirdik” ifadelerini kullandı.

“MANİSA TURİZMİ İÇİN BÜYÜK KAZANIM”

Yürüyüşe katılan tarih ve çevre konularında araştırmalar yapan Erkan Akbalık ise “Bu yürüyüş parkuru Manisa’nın kültürel ve doğal mirasını bir arada sunan, turizm açısından önemli bir potansiyele sahip. Hem jeolojik hem tarihi açıdan dikkat çeken noktaları içeriyor. Emeği geçenlere, özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e teşekkür ederim” diye konuştu.