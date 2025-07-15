Orman Genel Müdürlüğü, Manisa Saruhanlı, Tekirdağ Şarköy ve Çanakkale Ayvacık’ta devam eden orman yangınlarına 14 uçak, 20 helikopter, 116 arazöz, 20 iş makinesi ve 742 personelle müdahale ediyor.ANKARA (İGFA) - Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Manisa Saruhanlı, Tekirdağ Şarköy ve Çanakkale Ayvacık’ta devam eden orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale edildiğini bildirdi.

Yangınlara şu an için 14 uçak, 20 helikopter, 116 arazöz, 20 iş makinesi ve 742 personel ile müdahalenin sürdüğü kaydedildi.

OGM, “Son alev sönene kadar mücadelemiz devam edecek” diyerek, yangınların kontrol altına alınması için yoğun çaba harcandığını belirtti.

???? Manisa / Saruhanlı???? Tekirdağ / Şarköy???? Çanakkale / Ayvacık✈️ 14 Uçak???? 20 Helikopter ???? 116 Arazöz???? 20 İş Makinesi ????‍???? 742 PersonelDevam eden orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Son alev sönene kadar mücademiz devam edecek. pic.twitter.com/IkbqmVsgP5— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) July 15, 2025

Bu arada Manisa Saruhanlı’da iki ayrı bölgede çıkan yangınlardan birinin kontrol altına alındığı, diğerinde çalışmaların devam ettiği, Tekirdağ Şarköy’de anız yangının ormana sıçradığı ve Çanakkale Ayvacık’ta Naldöken köyü yakınlarında başlayan yangının rüzgar etkisiyle büyüdüğü kaydedildi.

Ekipler, yerleşim yerlerini korumak için tahliye ve önleme çalışmalarını sürdürüyor.