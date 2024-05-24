Görme engelli öğrencilerin hayata katılımların sağlanması öz güvenlerinin geliştirilmesi ve akademik başarıya katkı sağlamak amacıyla 21. Yüzyılda genç öğrenenler için müzik eğitiminin sorunları ve çözümleri projesi 4. öğrenme oturumu Türk Hava Kurumu İlkokulunda 4 öğretmenin katılımıyla Polonya'da gerçekleşti.MANİSA (İGFA) - Manisa “Türk Hava Kurumu İlkokulunun katıldığı “Erasmus+ FacingChallengesandfinding Solution in 21st. Century Music Educationfor Young Learners” (21. Yüzyılda genç öğrenenler için müzik eğitiminin sorunları ve çözümleri projesinin 4.Mobility Tool (Proje Hareketliliği) Polonya’nın Krakow şehrindeki ZespolSzkol i Placowekpn. "CentrumdlaNiewidomych i Slabowidzacych" w Krakowie (Körler Okulunda) 12-14 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Türk Hava Kurumu İlkokulu Müdürü Ahmet Yasav Görme Engeli öğrencilerin eğitim aldığı okulda çocukları hayata katmak, kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlayacak, onların özgüvenli, mutlu bireyler olmasını sağlayacak eğitimleri fazlası ile olduğunu kaydetti. Projenin son toplantısına ev sahipliği yapan Polonya Krakow’da bulunan Görme Engelliler Okulunda her ülke klasik müziğin bir kaynak olarak algılanması çocukların duygusal zekâsı ve entelektüel eğitimi gibi konuların yanı sıra 1-6 yaş arası çocukların müzik eğitiminde Öğretmen – Ebeveyn ilişkisi konulu sunumlarını gerçekleştirildiğini belirten Müdür Yasav, "Proje Türkiye Ortağımız Magnesia Kültür Derneği Başkanı Ali Şahin Sarızeybek ve Polonya’nın Lüblin kentinden bize destek için gelen birçok dil bilen öğretmenimiz NataliaMalinovska anlaşılır ve ilgi çekici bir şekilde sundular. Öğretmenlerimize emekleri için çok teşekkür ediyoruz" dedi.