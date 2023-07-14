Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların daha rahat seyahat etmesi amacıyla şehir içi toplu taşıma araçlarında klima denetimi gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, mevsim normallerinin üzerinde seyreden aşırı sıcaklarda vatandaşların daha rahat seyahat etmesi amacıyla toplu ulaşım araçlarında klima denetimlerinde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Trafik Polisinin de eşlik ederek, belge kontrolü yaptığı uygulamada, araçların klimalarının çalışıp çalışmadığı kontrol edildi. Klimalarını çalıştırmayan şoförlere uyarılarda bulunuldu. Denetimler hakkında bilgi veren Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, “Vatandaşlarımızın sıcakların artmasıyla birlikte daha ferah seyahat etmeleri amacıyla toplu ulaşım araçlarına yönelik uygulanan klima denetimlerimizi sıklaştırdık. Klimalarını düzenli çalıştıran şoför arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz, kliması arızalı olan ya da çalıştırmayan şoförlerimize uyarılarda bulunduk. Yapılacak denetimlerin devamında uyarılara uymayan şoförlerimize cezai işlem uygulayacağız” diye konuştu.