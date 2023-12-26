Tahmini Okuma Süresi: dakika

MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine bağlı Temrek Mahallesine daha verimli, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak için başladığı sondaj çalışmalarını tamamladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, iklim değişikliği ve buna bağlı olarak yaşanan kuraklık nedeniyle yeraltı su kaynaklarının hızla azalmasına rağmen il genelinde vatandaşlara daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini konusundaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından Turgutlu ilçesine bağlı Temrek Mahallesine yeni bir içme suyu kaynağı kazandırmak ve yeterli su temin etmek için başlanan sondaj çalışmaları tamamlandı.

Çalışma kapsamında inkişaf ve kuyu geliştirme işlemleri yapıldı. Yeterli suya ulaşılan sondajdan alınan numune teste gönderilecek ve olumlu sonuçlanması durumunda hat bağlantıları yapılarak mahallenin kullanımına sunulacak.