Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilişinin yıl dönümü dolayısıyla Turgutlu'da Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) bir program düzenledi.MANİSA (İGFA) - Kerbela'da şehit edilen Hazreti Hüseyin ve yakınları için Mevlid-i Şerif okundu, dualar edildi ve lokma hayrı gerçekleştirildi.

BTP İl sorumlusu Mustafa Uslu Kerbela'da şehit edilen Hazreti Hüseyin ve yakınları rahmetle andığını söyledi. Mustafa Uslu, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Anma programına katılan İYİ Parti Turgutlu İlçe Başkanı Önder Ertaş ise "Muharrem ayı en önemli aylarımızdan bir tanesi. Bu ayda yapılan tüm dualar kabul olur. Bizlerde bugün BTP Turgutlu İlçe Başkanlığının düzenlediği anma programına katılım sağladık. BTP Manisa il sorumlusu Mustafa Uslu ile tanışmaktan onur duydum. Emeği geçenlere teşekkür ederim"dedi.