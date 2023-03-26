MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine bağlı Yedi Eylül Mahallesinde 5 sokakta içme suyu hattı döşeme işi kapsamında Kutluk Sokaktaki hat döşeme çalışmasını tamamladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Turgutlu merkez Yedi Eylül Mahallesine bağlı 5 sokakta içme suyu hattı döşeme çalışması gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Kutluk Sokakta başlayan hat yenileme işi tamamlandı.

Çalışmayı İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlerinden Recep Günay da MASKİ Turgutlu İlçe Şefi Hüseyin Yelkenci ile birlikte takip etti. Sokakta ayrıca, 2 içme suyu vanası montajı da yapıldı. Kelebek Sokakta branşman bağlantılarını yenileyen MASKİ, Tunca Sokakta hat yenileme işine başlayacak.

Mahalleye bağlı Seyhan ve Dicle Sokakta da altyapı çalışması gerçekleştirilecek.

Altyapısı MASKİ tarafından yapılan çalışma kapsamında Turgutlu Belediyesi tarafından taş döşeme işi gerçekleştirilecek.