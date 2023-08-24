Manisa'da 154 Mahalle Projesiyle kırsal mahallelerin altyapısını sağlıklı hale getirmeye devam eden MASKİ, Turgutlu ilçesine bağlı Çampınar Mahallesi'nde başladığı altyapı çalışmalarını tamamladı. 12,5 milyon TL yatırımla hayata geçirilen proje kapsamında 14 bin metrekarelik kilit parke taşı döşeme işine başlandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi kapsamında çalışmalarına Turgutlu ilçesinde de devam ediyor.

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen proje kapsamında Turgutlu’nun Çampınar mahallesinde 2 bin 800 metrelik kanalizasyon hattı ile 3 bin 800 metrelik içme suyu hattı döşeme çalışmaları tamamlandı.

Mahallede 14 bin metrekarelik kilit parke taşı döşeme işine başlandı.

Mahallede daha sağlıklı bir çevre için 750 kişilik foseptik imalatı da tamamlandı. Çalışmalar kapsamında uzaktan okumalı yeni nesil mekanik sayaçların montajları da yapılıyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir çalışma sahasında incelemede bulunarak, yetkili personel ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, “Çampınar mahallemizde geçtiğimiz aylarda başladığımız altyapı çalışmaları tamamlandı. 14 bin metrekarelik üstyapı işine bordür imalatları ile start verilmiş oldu. Mahallemizde yangın hidrantı yapıldı. Uzaktan okumalı yeni nesil mekanik sayaçların montajları da devam ediyor. Hızlı bir şekilde Çampınar mahallemizdeki dönüşümü tamamlayarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün liderliğinde burada yaşayan vatandaşlarımıza daha yaşanılabilir modern bir yaşam alanı sunacağız” dedi.